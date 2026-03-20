Лэнс Стролл призвал молиться за решение проблем «Хонды» перед домашней гонкой

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл в шутку призвал прессу помолиться за решение проблем с силовой установкой «Хонды» перед Гран-при Японии.

«Если они не найдут волшебство за следующие 10 дней, я не знаю… Молитесь! Молитесь вместе со мной.

Сейчас не лучшее время для команды. Все разочарованы тем, где мы находимся. Это не то, как мы хотим гоняться и бороться за позиции. Я не сомневаюсь, что у нас большой потенциал. У нас отличная база, очень талантливые люди в команде, а «Хонда» выиграла четыре из последних пяти чемпионатов мира. Мы продолжим двигаться вперёд. Я верю в команду и во всю организацию», — приводит слова Стролла издание RacingNews365.

На Гран-при Китая Стролл сошёл на девятом круге из-за проблем с батареей, а его напарник Фернандо Алонсо — на 32-м из-за потери чувствительности рук и ног, вызванной вибрациями.