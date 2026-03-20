В «Мерседесе» уладили отношения с отцом Антонелли перед стартом Ф-1 сезона-2026

Отношения между «Мерседесом» и отцом Андреа Кими Антонелли Марко улучшились за зимнюю паузу, что позволило семье итальянского гонщика в полной мере насладиться его первой победой в Формуле-1 на Гран-при Китая. Об этом сообщает F1 Oversteer.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

Как отметил журналист Джекки Мартенс в подкасте Paddock Access, во второй половине прошлого сезона отец Антонелли перестал появляться в моторхоуме «Мерседеса», хотя обычно стремился быть рядом с сыном. Зимой стороны провели переговоры, и сейчас Марко Антонелли вновь находится в паддоке рядом с командой.

«Я видел Марко Антонелли в паддоке время от времени, однако он никогда не был в «Мерседесе» — всегда в гостевом центре Формулы-1. Что-то изменилось зимой. Мы видели Марко Антонелли в «Мерседесе», видели, как он обнимался с Тото Вольфом. Думаю, они прояснили ситуацию», — приводит слова Мартенса издание F1 Oversteer.

После гонки в Китае Марко Антонелли поблагодарил команду: «Мы старались сделать всё возможное для сына, но «Мерседес» проделал огромную работу. Я могу только сказать спасибо». Вольф в ответ подчеркнул роль семьи в становлении гонщика.

