Штайнер оценил шансы Антонелли на титул после победы в Китае

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о перспективах Андреа Кими Антонелли в борьбе за чемпионский титул после победы юноши на Гран-при Китая.

«Думаю, это придаст ему много уверенности, потому что у него появилась возможность. При обычных обстоятельствах победить Джорджа [Расселла] сейчас очень сложно. Он отдаёт себе в этом отчёт, и не потому, что он хуже — у Расселла гораздо больше опыта. Кими очень быстр, но, как только Джордж не смог провести нормальную квалификацию, он воспользовался шансом и удержал преимущество.

Он не ошибся. В такой ситуации легко ошибиться, однако он сохранил хладнокровие. Это поможет ему в будущем», — приводит слова Штайнера издание Motorsport.

На вопрос, может ли Антонелли побороться с Расселлом за титул, Штайнер ответил: «Нет. Если только не случится чего-то особенного, как в Китае в квалификации. Ребёнку 19 лет, это второй год в Формуле-1, а Джордж — отличный гонщик. Не думаю, что он сможет сделать это в этом году. У Кими будут другие возможности. Если он не выиграет титул сейчас, у него есть на это время — он ещё очень молод».