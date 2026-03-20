«Раньше я был специалистом». Марк Маркес — о своём главном преимуществе

Испанский чемпион MotoGP Марк Маркес признал, что его знаменитая способность быстро адаптироваться к новым трассам с возрастом притупилась.
«Раньше я был специалистом по новым трассам. Но на последних нововведениях — в Портимане и Мандалике — я не был таковым. Посмотрим, как мы адаптируемся. Гояния — короткая трасса, так что мы проедем много кругов. К субботе она уже не будет по-настоящему новой.
Когда мне было 20-25, я адаптировался очень быстро. Думаю, я всё ещё могу это делать, однако молодой гонщик обычно быстрее привыкает к новой ситуации. Потому что он просто едет инстинктивно. Я постараюсь следовать инстинкту и быть быстрым с самого начала», — приводит слова Маркеса издание Motorsport-Total.
По итогам первого дня свободных заездов в Гоянии Маркес показал четвёртое время в первой практике и второе — во второй, уступив лишь Жоанну Зарко.
