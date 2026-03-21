Сайнс объяснил, почему уход из «Макларена» был правильным решением

Сайнс объяснил, почему уход из «Макларена» был правильным решением
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о своём переходе в «Феррари» в 2021 году и ответил на вопрос, смог бы он побороться за титул, если бы остался в «Макларене».

«Нет, и я скажу почему. Прежде всего, в 2021 году в «Феррари» я завоевал свои первые подиумы. В 2022-м я одержал первые победы, а в 2023-м, когда я всё ещё выигрывал гонки в «Феррари», «Макларен» был почти последним в квалификации в Бахрейне. Тогда бы я подумал: «Я выигрываю гонки в «Феррари».

Я считаю, что это было правильное решение в правильное время. Чувствую только радость за команду. Искренне рад за них. У меня нет сожалений», — заявил Сайнс на подкасте Beyond the Grid.

Испанец также сравнил нынешнюю ситуацию в «Уильямсе» с периодом в «Макларене» 2019-2020 годов, когда команда только начинала подъём. По его словам, это долгосрочный проект и он намерен помочь британской команде вернуться в число лидеров. При этом Сайнс отметил, что «Макларен» проделал колоссальную работу, став чемпионом, и признал, что «Уильямсу» предстоит пройти не менее сложный путь.

Инсайдер: перевес машины обходится «Уильямсу» примерно в секунду на круге
