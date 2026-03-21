Фермин Альдегер и Алекс Маркес покинут «Грезини» по окончании сезона-2026

Гонщик «Грезини» Фермин Альдегер подписал новое соглашение с «Дукати», которое позволит ему с 2027 года выступать за команду Валентино Росси VR46. Об этом сообщает Motorsport.

20-летний испанец, который должен был оставаться в «Грезини» до конца сезона-2028, договорился с заводом о продлении контракта на улучшенных условиях. Следующие два года он проведёт в VR46, получая статус заводского гонщика и доступ к обновлениям практически в то же время, что и пилоты основной команды «Дукати».

Переговоры между «Грезини» и «Дукати» о продлении статуса сателлитной команды на 2027 год пока не завершены. Итальянский производитель предложил условия, которые значительно превышают текущий бюджет команды Нади Падовани. Ситуация осложняется тем, что в 2027 году вступает в силу новый технический регламент с двигателями 850 куб. см, что делает технику для всех команд одинаковой и повышает её стоимость.

Альдегер станет вторым гонщиком, который покидает «Грезини» после 2026 года. Ранее двукратный чемпион мира Алекс Маркес договорился о переходе в заводскую команду KTM. На данный момент у команды Падовани нет ни подтверждённых гонщиков, ни договорённости о поставке мотоциклов на следующий сезон.

В VR46, напротив, кадровая ситуация проясняется. Спортивный директор команды Пабло Ньето подтвердил интерес к Альдегеру и отметил, что место второго гонщика остаётся открытым. На него претендуют нынешние пилоты VR46 Фабио Ди Джаннантонио и Франко Морбиделли, а также другие молодые гонщики.