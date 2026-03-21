Калле Рованперя приостановил выступления в Супер Формуле

Двукратный чемпион WRC Калле Рованперя объявил о паузе в выступлениях в японской серии Супер Формула. Финский гонщик сообщил, что проблемы со здоровьем, которые беспокоили его в последнее время, усугубились и не позволяют ему безопасно продолжать участие в гонках.

«Привет всем. У меня есть тяжёлая новость. Я вынужден отказаться от участия в предстоящих гонках и в сезоне Супер Формулы этого года. Уже довольно долгое время борюсь с проблемами со здоровьем, и в этом году они усугубились.

В данный момент моё здоровье не позволяет мне безопасно продолжать выступления. Сейчас моим главным приоритетом является его восстановление. Отзывы и прогресс, достигнутый в этом году, показывают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Моя история в автогонках ещё не закончена.

Мне очень жаль тех, кто надеялся увидеть меня на трассе. Надеюсь увидеть вас всех как можно скорее! Я благодарен Моризо, TGR и моим партнёрам за заботу и поддержку, буду продолжать усердно работать, чтобы вернуться ещё сильнее. Спасибо за понимание и постоянную поддержку», — написал Рованперя в своём аккаунте в социальной сети Х.