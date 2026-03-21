Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Калле Рованперя приостановил выступления в Супер Формуле

Калле Рованперя приостановил выступления в Супер Формуле
Комментарии

Двукратный чемпион WRC Калле Рованперя объявил о паузе в выступлениях в японской серии Супер Формула. Финский гонщик сообщил, что проблемы со здоровьем, которые беспокоили его в последнее время, усугубились и не позволяют ему безопасно продолжать участие в гонках.

«Привет всем. У меня есть тяжёлая новость. Я вынужден отказаться от участия в предстоящих гонках и в сезоне Супер Формулы этого года. Уже довольно долгое время борюсь с проблемами со здоровьем, и в этом году они усугубились.

В данный момент моё здоровье не позволяет мне безопасно продолжать выступления. Сейчас моим главным приоритетом является его восстановление. Отзывы и прогресс, достигнутый в этом году, показывают, что у этого проекта есть хороший потенциал. Моя история в автогонках ещё не закончена.

Мне очень жаль тех, кто надеялся увидеть меня на трассе. Надеюсь увидеть вас всех как можно скорее! Я благодарен Моризо, TGR и моим партнёрам за заботу и поддержку, буду продолжать усердно работать, чтобы вернуться ещё сильнее. Спасибо за понимание и постоянную поддержку», — написал Рованперя в своём аккаунте в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android