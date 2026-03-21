Экс-пилот Ф-1 считает, что Оливеру Берману следовало бы перейти в «Макларен»

Экс-пилот Ф-1 считает, что Оливеру Берману следовало бы перейти в «Макларен»
Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Даннер высказал мнение, что Оливеру Берману, входящему в академию «Феррари», стоит рассматривать варианты за пределами «Скудерии». Причиной он назвал прогресс пилота команды Льюиса Хэмилтона, который после трудного первого сезона в итальянской команде вернул себе форму и продлил перспективы своего пребывания в Маранелло.

«У него, безусловно, большое будущее в Формуле-1. Ему действительно стоило бы перейти в «Макларен» или в какую-нибудь другую команду. Но не думаю, что у него там полная свобода действий, ведь он связан контрактом с «Феррари», — приводит слова Даннера издание F1Oversteer.

Даннер отметил, что конкуренция в «Феррари» за место после ухода Хэмилтона может быть высокой, а в «Макларене» дуэт Ландо Норриса и Оскара Пиастри прочен и вряд ли будет меняться. По мнению эксперта, Берману стоит искать другие варианты, включая «Ред Булл» или «Ауди», которые в перспективе могут стать заметными игроками на рынке пилотов.

Напомним, после двух этапов сезона-2026 Берман, выступающий за «Хаас», набрал 17 очков, финишировав пятым в Китае. Это на 17 очков больше, чем у его напарника Эстебана Окона.

