«Тело не выдерживало». Глава «Тойоты» — о приостановке карьеры Рованперя в Супер Формуле

Президент автомобилестроительной корпорации «Тойота» Акио Тойода (Моридзо Киношита) выступил с заявлением о приостановке выступлений Калле Рованперя в японской серии Супер Формула. Двукратный чемпион мира по ралли пропустит сезон-2026 по медицинским показаниям.

«Хочу поделиться трудной новостью: Калле Рованперя пропустит ближайшие гонки. Он вложил всю душу в вызов, который бросил себе в кольцевых гонках, движимый глубоким и непоколебимым желанием расти. Каждый раз, когда он выходил на трассу на частных тестах, его скорость была очевидна. Я видел, как он выкладывался, находил в себе что-то новое и снова и снова улучшал время круга.

Но, несмотря на эту страсть и прогресс, его тело не выдерживало. После медицинского обследования мы пришли к тяжёлому выводу, что продолжать выступления было бы неправильным для него.

Как Моридзо, это решение далось мне нелегко. Я спрашивал себя, что значит позволить ему гнаться за скоростью, что значит защищать того, в кого веришь. В итоге баланс этих обязанностей заставил меня приостановить его участие в этом сезоне Супер Формуле.

Всем причастным и всем болельщикам, которые так тепло поддерживали его, я искренне сожалею, что мы не оправдали ваших надежд. Но, пожалуйста, верьте: его приключение в кольцевых гонках далеко не закончено. Его любовь к машинам и стремление стать быстрее не исчезнут.

Как Моридзо я продолжу быть рядом с ним не только как коллега-гонщик, но и как напарник, который верит в него всем сердцем», — приводит слова Тойоды пресс-служба «Тойоты».

Рованперя также подтвердил паузу в соцсетях. В декабре он уже пропускал тесты Супер Формулы из-за доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения. На первые два этапа в Мотэги его место в KCMG займёт резервный пилот Сэйта Нонака.

