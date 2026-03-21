Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Самая нестабильная команда в Ф-1». Эксперт The Race — о кадровой политике «Астон Мартин»

Комментарии

Журналист The Race Бен Андерсон раскритиковал кадровую политику «Астон Мартин», назвав её главной причиной нестабильности команды. По его мнению, частые перестановки в руководстве отвлекают от решения технических проблем, с которыми коллектив столкнулся на старте сезона.

«Вообще не понимаю, что происходит с «Астон Мартин». Это похоже на одну большую затяжную аварию, которая происходит на виду у всех. Я полностью понимаю философию «тратьте много и привлекайте лучших специалистов», которая стоит за попытками построить суперкоманду в ультрасовременном кампусе. Но то, что в конечном счёте остаётся человеческой деятельностью, требует чего-то менее грубого, чем грубая сила трат, чтобы работать правильно.

Помню, как Отмар Шафнауэр говорил, насколько важна для организации Формулы-1 стабильность, чтобы привлекать и удерживать нужных людей. «Астон Мартин» — определённо самая нестабильная команда в Формуле-1 прямо сейчас, если посмотреть, сколько раз менялось распределение ролей, кто чем руководит, кто с кем может работать и так далее.

Не прошло и 12 месяцев с тех пор, как Энди Кауэлл понизил Майка Крэка и сам стал CEO и руководителем команды. Теперь это Эдриан Ньюи, который совмещает роли управляющего технического партнёра и руководителя, а Кауэлл вообще исчез из поля зрения. Но теперь, похоже, Ньюи так и не смог усидеть на двух стульях, и поэтому ищется новый человек, который будет руководить командой в повседневном режиме.

Всё это можно было уладить прошлой зимой, когда циркулировали слухи о Кристиане Хорнере, Андреасе Зайдле и других. Но решение отложили на фоне конфликта Ньюи и Кауэлла. Теперь «Астон Мартин» ищет уже пятого руководителя команды чуть более чем за пять лет!

Не понимаю, как эта постоянная нестабильность и нервотрёпка в структуре высшего руководства может быть чем-то иным, кроме огромного отвлечения, когда команда должна быть полностью сосредоточена на исправлении ситуации, которая стала кошмарным началом того, что должно было стать её лучшим сезоном в Формуле-1», — написал Андерсон в колонке для The Race.

Сейчас читают:
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android