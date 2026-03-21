Младший сын Тото Вольфа Джек рассказал, кто его любимый пилот в Формуле-1

Младший сын руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа Джек в интервью по случаю Дня отца, который ежегодно отмечается в Италии 19 мая, рассказал, кто его любимый пилот в Формуле-1.

«Фернандо Алонсо. Потому что он двукратный чемпион мира, и он мне просто очень нравится», — сказал Джек в видео, опубликованном в социальных сетях серии IAME Series Italy Racing Formula, в которой выступает.

В текущем сезоне испанец Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин», не финишировал ни в одной гонке — в Австралии он сошёл из-за проблем с силовой установкой, а в Китае досрочно завершил гонку из-за сильных вибраций мотора «Хонды».