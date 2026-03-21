«Это невозможно». Берни Экклстоун — об уходе Джонатана Уитли из «Ауди»

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун удивился решению Джонатана Уитли покинуть пост руководителя «Ауди» спустя чуть более года работы.

«Это невозможно. Это имело бы смысл, только если бы ему не нравилось в Швейцарии и он хотел бы вернуться в Англию», — приводит слова Экклстоуна швейцарское издание Blick.

В пятницу в «Ауди» объявили об уходе Уитли с немедленным вступлением приказа в силу. Причиной названы личные обстоятельства. Маттиа Бинотто, возглавляющий проект с июля 2024 года, принял на себя дополнительные обязанности руководителя команды.

В тот же день владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл выпустил заявление на фоне слухов о кадровых перестановках в команде, в котором подтвердил, что Эдриан Ньюи остаётся его партнёром и акционером, а отсутствие традиционной роли руководителя — осознанное решение.