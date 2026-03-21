Ферстаппен выиграл квалификацию на «Нюрбургринге» с преимуществом почти в две секунды

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, выступающий за собственную команду Verstappen Racing, показал лучшее время в квалификации на этапе NLS2 (Nürburgring Langstrecken-Serie). Нидерландец опередил ближайшего преследователя на 1,974 секунды.

Это выступление стало частью подготовки Ферстаппена к «24-часовой гонке на Нюрбургринге», которая пройдёт с 14 по 17 мая.

Ранее пилот «Ред Булл» критиковал новый технический регламент Формулы-1, сравнивая нынешние машины с «Марио Картом». Выступления в серии NLS позволяют ему сохранять гоночную практику в условиях, отличных от «Королевских гонок».

