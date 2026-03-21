Ферстаппен — о гонке на «Нюрбургринге»: здесь можно ехать на пределе, не следя за батареей

Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен, который завоевал поул в квалификации NLS2 на «Нюрбургринге», высказался о разнице между выступлениями в серии NLS и «Королевских гонках».

«Здесь, по крайней мере, можно ехать на пределе, не следя за батареей», — приводит слова нидерландца издание Autosport.

Ферстаппен выступает за команду Verstappen Racing на Mercedes-AMG GT3 в паре с Даниэлем Хункадельей и Жюлем Гуноном. В квалификации он показал время 7:51.751, опередив ближайшего преследователя почти на две секунды.

Нидерландец участвует в гонке в рамках подготовки к «24 часам Нюрбургринга», которые пройдут в конце мая. Этап NLS2 был специально перенесён в календаре, чтобы четырёхкратный чемпион Формулы-1 смог принять участие между этапами в Китае и Японии.