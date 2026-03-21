Ферстаппен — о поуле на «Нюрбургринге»: мне немного повезло с трафиком

Ферстаппен — о поуле на «Нюрбургринге»: мне немного повезло с трафиком
Пилот «Ред Булл» в Формуле-1 Макс Ферстаппен, завоевавший поул в квалификации NLS2 на «Нюрбургринге», признал, что его успеху способствовали гоночные обстоятельства.

«Мне немного повезло с трафиком. Думаю, это был единственный круг без Code 60 (процедура безопасности в гонках, при которой водители должны снизить скорость до 60 км/ч на некоторых участках трассы. — Прим. «Чемпионата»). Ощущения от машины хорошие. Конечно, мне нужно набраться больше опыта. Но должен сказать: это был очень удачный день, светит солнце, что приятно», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

В конце квалификации на трассе был введён режим Code 60, что помешало соперникам улучшить свои результаты.

Старт четырёхчасовой гонки NLS2 запланирован на 14:00 мск. Ферстаппен выступает в экипаже с Даниэлем Хункадельей и Жюлем Гуноном в рамках подготовки к «24 часам Нюрбургринга».

Комментарии
