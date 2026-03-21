Элканн — о Хэмилтоне: он объединяет Великобританию и «Феррари»

Президент «Феррари» Джон Элканн прокомментировал присутствие пилота команды Формулы-1 Льюиса Хэмилтона на открытии фирменного магазина Ferrari Style в Лондоне. Британец, перешедший в итальянскую команду в начале 2025 года, стал ключевой фигурой мероприятия.

«Он объединяет Великобританию и «Феррари», поэтому быть здесь с тобой — это действительно, действительно особенное событие», — сказал Элканн во время открытия бутика.

Фото: store.ferrari.com

Магазин Ferrari Style на Олд Бонд-стрит расположился в историческом здании 1905 года. В интерьере использованы нержавеющая сталь, бетонные полы и фирменные красные акценты. Пространство включает выставочный зал, частный зал Caveau с редкими компонентами «Феррари» и ателье Tailor Made Atelier для индивидуального пошива.