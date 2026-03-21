«Рейсинг Буллз» представил специальную ливрею к ГП Японии, вдохновлённую культурой страны

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» представила новую ливрею, созданную в сотрудничестве с известным японским каллиграфом Бисэном Аояги. Презентация прошла на мероприятии Red Bull Tokyo Drift.

Дизайн выполнен в бело-красно-серебристой гамме с использованием техники сёдо — традиционной японской каллиграфии. На форму нанесены тексты Give You Wiiings и выразительные мазки кисти, сочетающие энергию Формулы-1 с элегантностью японского письма. Ливрея вдохновлена дизайном лимитированной банки Red Bull Spring Edition.

Специальная ливрея

«Каллиграфия передаёт движение в одном мазке, подобно тому, как гонки передают скорость в поворотный момент. Меня вдохновили цветущая сакура и культура Японии, чтобы создать дизайн, который чувствуется мощным, элегантным и живым на машине», — приводит слова Аояги пресс-служба команды.

На презентации присутствовали пилоты команды Лиам Лоусон и Арвид Линдблад, а также гонщики «Ред Булл» Юки Цунода, Аюму Иваса, Хироя Миноуа и раллист Такамото Кацута. Дрифтер Майк Уиддетт (Mad Mike) на Red Bull Mini сорвал покрывало с машины.

Специальная ливрея будет использована на Гран-при Японии в Сузуке. 22 марта болид проедет по улицам Токио — от реки Мэгуро до башни Токио, а 23 марта будет выставлен в центре SHIBUYA109. В паддоке Сузуки Аояги также напишет каллиграфические работы для болельщиков и оформит гараж команды.