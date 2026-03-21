Уилл Бакстон предложил кандидатуру на пост руководителя «Ауди» после ухода Уитли

Журналист и комментатор автогонок Уилл Бакстон высказался о поиске нового руководителя для «Ауди» после ухода Джонатана Уитли.

«Пока «Ауди» определяет свою будущую структуру, в команде уже есть человек, который привёл её к победе в чемпионате ФИА по Формуле-E и который, на мой взгляд, идеально подходит для этой роли. Аллан Макниш отвечает всем требованиям», — написал Бакстон в своём аккаунте в социальной сети Х.

Макниш, трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана» и бывший пилот Формулы-1, сейчас занимает должность руководителя молодёжной программы «Ауди» по подготовке пилотов.

В пятницу, 20 марта, команда объявила об уходе Уитли с поста руководителя с немедленным вступлением приказа в силу. Причиной названы личные обстоятельства. Обязанности временно принял на себя Маттиа Бинотто.