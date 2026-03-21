Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уилл Бакстон предложил кандидатуру на пост руководителя «Ауди» после ухода Уитли

Уилл Бакстон предложил кандидатуру на пост руководителя «Ауди» после ухода Уитли
Комментарии

Журналист и комментатор автогонок Уилл Бакстон высказался о поиске нового руководителя для «Ауди» после ухода Джонатана Уитли.

«Пока «Ауди» определяет свою будущую структуру, в команде уже есть человек, который привёл её к победе в чемпионате ФИА по Формуле-E и который, на мой взгляд, идеально подходит для этой роли. Аллан Макниш отвечает всем требованиям», — написал Бакстон в своём аккаунте в социальной сети Х.

Макниш, трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана» и бывший пилот Формулы-1, сейчас занимает должность руководителя молодёжной программы «Ауди» по подготовке пилотов.

В пятницу, 20 марта, команда объявила об уходе Уитли с поста руководителя с немедленным вступлением приказа в силу. Причиной названы личные обстоятельства. Обязанности временно принял на себя Маттиа Бинотто.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android