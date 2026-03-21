«Мне жаль это говорить». Экс-президент «Феррари» — о шансах команды на чемпионство

«Мне жаль это говорить». Экс-президент «Феррари» — о шансах команды на чемпионство
Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался о старте сезона-2026. По его мнению, нынешняя машина «Скудерии» не способна бороться за чемпионский титул.

«Мне жаль это говорить, но, судя по тому, что мы видели в начале сезона, у них хорошая машина, но неспособная выиграть чемпионат мира. Больнее всего то, что за последние 10 лет они ни разу не доходили до финальной гонки в борьбе за титул. В моё время мы проигрывали 11 чемпионатов на последнем дыхании. Я помню это как удар в живот, но мы хотя бы боролись за титул.

Разрыв внушительный, но команды, преследующие лидеров, могут прибавлять, а впереди долгие пит-стопы. Возможно, всё не так безнадёжно, как кажется», — приводит слова Монтедземоло издание Corriere della Sera.

После двух этапов «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на 31 очков. Льюис Хэмилтон, выигравший первый подиум в составе «Скудерии» в Китае, признал, что немецкая команда имеет «огромное преимущество», оцениваемое примерно в полсекунды с круга в гоночном темпе.

Есть ли ещё у Норриса шанс сохранить титул и нужна ли «Феррари» командная тактика? Разбор
