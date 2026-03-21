Штайнер — о перестановках в «Астон Мартин»: пройдут месяцы, прежде чем мы увидим изменения

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал возможные перестановки в «Астон Мартин», где, по слухам, Эдриана Ньюи может сменить на посту руководителя команды Джонатан Уитли, покинувший «Ауди».

«Думаю, в этом что-то есть. У меня есть свои источники. Это понятно, «Астон Мартин» хочет что-то сделать после начала этого сезона. Да, такого раньше не случалось, но давление в Формуле-1 постоянно растёт, если у тебя нет успеха. У многих просто заканчивается терпение, потому что на кону огромные деньги, ещё и имидж.

Но дела не улучшатся в ближайших двух-трёх гонках только потому, что придёт Джонатан Уитли. Думаю, пройдут месяцы, если не год, прежде чем мы действительно увидим изменения», — приводит слова Штайнера издание sport.de.