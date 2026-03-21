«Где-то завелась крыса». Чемпион серии Роуленд — об утечке письма гонщиков Формулы-Е в СМИ

Действующий чемпион Формулы-Е Оливер Роуленд выразил недовольство тем, что письмо всех 20 пилотов серии, адресованное президенту ФИА Мохаммеду Бен Сулайему, попало в прессу.

«Письмо было направлено для улучшение ситуации. Есть определённые моменты в работе стюардов, которые вызывают беспокойство у всех. Брифинги пилотов в начале сезона были довольно разрозненными, поэтому мы решили, что пришло время что-то сказать.

Это не письмо с обвинениями в чей-то адрес — скорее желание обсудить, как сделать лучше. Думаю, оно было хорошо принято, хотя для них это стало небольшим шоком.

Мы все должны быть едины, чтобы отправить такое письмо. Самая большая загадка — кто его раздобыл и как. Думаю, это не от гонщиков. Как только письмо попало в руки команд, прошло не так много времени, и кто-то уже звонил с вопросами. Так что где-то завелась крыса», — приводит слова Роуленда издание Motorsport Week.

Коллегу поддержал бразильский пилот Лукас ди Грасси. Он отметил, что Формула-Е — уникальная электрическая серия и письмо демонстрирует единство гонщиков в желании сделать спорт лучше и справедливее. Ди Грасси также выразил удивление, что некоторые медиа попытались создать кликбейт на этой истории.