Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя — об уходе Уитли из «Ауди»: переезд в Швейцарию — небольшой шок для британцев

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о причинах неожиданного ухода Джонатана Уитли с поста руководителя «Ауди». По мнению колумбийца, британский специалист мог не адаптироваться к жизни в Швейцарии, где базируется команда.

«Прежде всего это должна быть возможность вернуться и жить в Великобритании.

Думаю, это всегда было одной из самых сложных задач, когда команда была ещё «Кик-Заубер», — найти подходящих людей для работы там. Дело в том, что, да, Швейцария — потрясающая страна и всё такое, но, когда ты занимаешься автоспортом и всегда был связан с Великобританией, переезд в другое место становится небольшим шоком.

И я думаю, что то, как «Ауди» и «Заубер» работали вместе — теперь всё принадлежит «Ауди» — возможно, это слишком политизировано. Если у него появится возможность уйти и заняться чем-то другим, это нормально», — приводит слова Монтойи издание RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android