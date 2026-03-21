Монтойя — об уходе Уитли из «Ауди»: переезд в Швейцарию — небольшой шок для британцев

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о причинах неожиданного ухода Джонатана Уитли с поста руководителя «Ауди». По мнению колумбийца, британский специалист мог не адаптироваться к жизни в Швейцарии, где базируется команда.

«Прежде всего это должна быть возможность вернуться и жить в Великобритании.

Думаю, это всегда было одной из самых сложных задач, когда команда была ещё «Кик-Заубер», — найти подходящих людей для работы там. Дело в том, что, да, Швейцария — потрясающая страна и всё такое, но, когда ты занимаешься автоспортом и всегда был связан с Великобританией, переезд в другое место становится небольшим шоком.

И я думаю, что то, как «Ауди» и «Заубер» работали вместе — теперь всё принадлежит «Ауди» — возможно, это слишком политизировано. Если у него появится возможность уйти и заняться чем-то другим, это нормально», — приводит слова Монтойи издание RacingNews365.