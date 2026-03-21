«Мы никогда не ладили». Вильнёв — об отношениях с Михаэлем Шумахером

Чемпион Формулы-1 канадец Жак Вильнёв поделился мыслями насчёт своих отношений с легендарным гонщиком Ф-1 немцем Михаэлем Шумахером.

«Мы никогда не ладили. Это странно, потому что за все годы, что я выступал в Формуле-1, мы ни разу не общались, а он был моим главным соперником. Так что это действительно странно.

Были ли наши отношения прохладными из-за соперничества? Не уверен. Может быть, дело в том, что имя Вильнёва всё ещё ассоциировалось с «Феррари». Вероятно, это сыграло свою роль. В Италии были болельщики, которые болели за него и за «Феррари», а были и те, кто болел за меня, и это немного сбивало баланс. Кроме того, он знал, что мне всё равно, что я не впечатляюсь им и не боюсь его, а он к этому не привык.

Поэтому в наших с ним противостояниях он не всегда выходил победителем, потому что я просто держался стойко. Было какое-то — не знаю, уважение или неуверенность в том, что произойдет, — но Шумахер знал, что я буду бороться с ним до конца», — приводит слова Вильнёва портал F1oversteer.

