Ди Джаннантонио выиграл квалификацию Гран-при Бразилии MotoGP, Марк Маркес — третий
Пилот «BP46» итальянец Фабио Ди Джаннантонио показал лучшее время во второй сессии квалификации второго этапа сезона MotoGP — Гран-при Бразилии. Второе время показал соотечественник Марко Бедзекки («Априлья»). Тройку сильнейших замкнул действующий чемпион мира представитель Испании Марк Маркес («Дукати»).
MotoGP 2026. Этап 2, Гояния, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация 2
21 марта 2026, суббота. 17:15 МСК
Результаты квалификации ГП Бразилии:
1. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») — 1:17.410.
2. Марко Бедзекки («Априлья») + 0,070.
3. Марк Маркес («Дукати») +0,081.
4. Фабио Куартарао («Ямаха») +0,151.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +0,220.
6. Аи Огура («Априлья») +0,292.
7. Фермин Альдегер («Дукати») +0,305.
8. Алекс Маркес («Дукати») +0,389.
9. Педро Акоста («КТМ») +0,624.
10. Жоан Зарко («Хонда») +0,655.
