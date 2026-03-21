Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

MotoGP, Гран-при Бразилии — квалификация, 21 марта 2026 — результаты

Ди Джаннантонио выиграл квалификацию Гран-при Бразилии MotoGP, Марк Маркес — третий
Комментарии

Пилот «BP46» итальянец Фабио Ди Джаннантонио показал лучшее время во второй сессии квалификации второго этапа сезона MotoGP — Гран-при Бразилии. Второе время показал соотечественник Марко Бедзекки («Априлья»). Тройку сильнейших замкнул действующий чемпион мира представитель Испании Марк Маркес («Дукати»).

MotoGP 2026. Этап 2, Гояния, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация 2
21 марта 2026, суббота. 17:15 МСК
Окончено
1
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
1:17.410
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+0.070
3
Марк Маркес
Ducati
+0.081

Результаты квалификации ГП Бразилии:

1. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») — 1:17.410.
2. Марко Бедзекки («Априлья») + 0,070.
3. Марк Маркес («Дукати») +0,081.
4. Фабио Куартарао («Ямаха») +0,151.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +0,220.
6. Аи Огура («Априлья») +0,292.
7. Фермин Альдегер («Дукати») +0,305.
8. Алекс Маркес («Дукати») +0,389.
9. Педро Акоста («КТМ») +0,624.
10. Жоан Зарко («Хонда») +0,655.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android