Экипаж Ферстаппена одержал победу в гонке на «Нюрбургринге» с преимуществом в минуту

Экипаж Ферстаппена одержал победу в гонке на «Нюрбургринге» с преимуществом в минуту
Экипаж четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, выступающий за собственную команду Verstappen Racing, одержал победу на этапе NLS2 (Nürburgring Langstrecken-Serie), стартовав с поула, с преимуществом в 1:00.889 над ближайшими преследователем. Его напарниками были Жюль Гюнон и Даниэль Хункаделья.

Это выступление стало частью подготовки Ферстаппена к «24-часовой гонке на Нюрбургринге», которая пройдёт с 14 по 17 мая.

Напомним, после двух этапов в личном зачёте Формулы-1 Макс занимает восьмое место, у него в активе восемь очков.

Ранее Хельмут Марко рассказал, как запретил Ферстаппену провести демо-заезд на болиде Ф-1 на «Нюрбургринге».

