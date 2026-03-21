Да Кошта одержал победу в гонке Формулы-Е на Гран-при Мадрида
В субботу, 21 марта, прошла гонка очередного этапа Формулы-Е в сезоне 2026 года — Гран-при Мадрида. Победу одержал гонщик команды Jaguar TCS Racing португалец Антониу Феликс да Кошта. Вторым к финишу пришёл нидерландский гонщик Митч Эванс (Jaguar TCS Racing). Тройку сильнейших замкнул немец Паскаль Верляйн (Porsche FE Team).

Формула-Е 2026. Этап 6, Мадрид, Испания
Мадрид. Гран-при. Гонка
21 марта 2026, суббота. 17:05 МСК
Окончено
Формула-Е. 6-й этап. Мадрид. Гонка.

1. Антониу Феликс да Кошта (Jaguar TCS Racing) — 38:26.706.
2. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +0,386.
3. Паскаль Верляйн (Porsche FE Team) +0,799.
4. Дэниел Тиктум (Cupra Kiro) +0,985.
5. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +1.570.
6. Себастьен Буэми (Envision Racing) +1.922.
7. Джейк Деннис (Andretti FE) +3.760.
8. Нико Мюллер (Porsche FE Team) +3.884.
9. Хосеп Мария Марти (Cupra Kiro) +4.117.
10. Йоэль Эрикссон (Envision Racing) +6.576.

