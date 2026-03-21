Антонелли заявил, что похвала от Хэмилтона за победу на ГП Китая была самой неожиданной

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, что для него было неожиданностью услышать похвалу за победу в гонке Гран-при Китая от 41-летнего семикратного чемпиона Формулы-1 британца Льюиса Хэмилтона.

«От кого я больше всего не ожидал похвалы? Льюис был очень добр ко мне. Хэмилтон был в полном восторге от моей победы. Он был абсолютно [рад за меня]. Все меня поздравляли, но должен сказать, что Льюис был самым милым из всех», — приводит слова Антонелли портал F1oversteer.

Напомним, Антонелли в данный момент занимает второе место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 47 очков.