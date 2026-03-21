Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли заявил, что похвала от Хэмилтона за победу на ГП Китая была самой неожиданной

Комментарии

19-летний пилот немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, что для него было неожиданностью услышать похвалу за победу в гонке Гран-при Китая от 41-летнего семикратного чемпиона Формулы-1 британца Льюиса Хэмилтона.

«От кого я больше всего не ожидал похвалы? Льюис был очень добр ко мне. Хэмилтон был в полном восторге от моей победы. Он был абсолютно [рад за меня]. Все меня поздравляли, но должен сказать, что Льюис был самым милым из всех», — приводит слова Антонелли портал F1oversteer.

Напомним, Антонелли в данный момент занимает второе место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 47 очков.

Материалы по теме
10 лет назад второй номер «Мерседеса» победил фаворита. Получится ли теперь у Антонелли?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android