Спринт MotoGP в Бразилии отложен из-за дыры на стартовой прямой более чем на час

Спринт MotoGP в Бразилии отложен из-за дыры на стартовой прямой более чем на час
Начало спринта этапа MotoGP в Бразилии отложено более чем на час из-за образовавшейся дыры на стартовой прямой. Изначально спринт должен был начаться в 21:00 мск, а теперь старт назначен на 22:20 мск.

MotoGP 2026. Этап 2, Гояния, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
21 марта 2026, суббота. 22:20 МСК
Идёт
1
Марк Маркес
Ducati
19:41.982
2
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+0.213
3
Хорхе Мартин
Aprilia
+3.587

Фото: https://x.com/matoxley

Трасса принимает этап после долгого перерыва и проходившей в спешке реконструкции. Кроме того, в начале недели была частично затоплена из-за сильных дождей. Отметим, что для откачки воды организаторы привлекли в том числе группы заключённых из местных тюрем.

Напомним, к настоящему моменту лидером личного зачёта MotoGP является испанец Педро Акоста («КТМ»), имея на своём счету 32 очка. Второе место занимает итальянец Марко Бедзекки («Априлья») с 25 очками. А тройку сильнейших замыкает испанец Рауль Фернандес («Априлья») с 23 очками.

