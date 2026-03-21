Спринт MotoGP в Бразилии отложен из-за дыры на стартовой прямой более чем на час

Начало спринта этапа MotoGP в Бразилии отложено более чем на час из-за образовавшейся дыры на стартовой прямой. Изначально спринт должен был начаться в 21:00 мск, а теперь старт назначен на 22:20 мск.
Трасса принимает этап после долгого перерыва и проходившей в спешке реконструкции. Кроме того, в начале недели была частично затоплена из-за сильных дождей. Отметим, что для откачки воды организаторы привлекли в том числе группы заключённых из местных тюрем.
Напомним, к настоящему моменту лидером личного зачёта MotoGP является испанец Педро Акоста («КТМ»), имея на своём счету 32 очка. Второе место занимает итальянец Марко Бедзекки («Априлья») с 25 очками. А тройку сильнейших замыкает испанец Рауль Фернандес («Априлья») с 23 очками.
