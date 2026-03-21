Экипаж Ферстаппена дисквалифицирован по итогам сегодняшней гонки на «Нюрбургринге»

Экипаж четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, выступающий за собственную команду Verstappen Racing, дисквалифицирован по итогам сегодняшней гонки на этапе NLS2 (Nürburgring Langstrecken-Serie). Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Согласно официальной информации, причина дисквалификации в том, что команда Макса нарушила лимит шин, разрешённых для использования.

Напомним, после двух этапов в личном зачёте Формулы-1 Макс занимает восьмое место, у него в активе восемь очков.

Ранее Хельмут Марко рассказал, как запретил Ферстаппену провести демо-заезд на болиде Ф-1 на «Нюрбургринге».