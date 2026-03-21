MotoGP, Гран-при Бразилии — спринт, 28 февраля 2026 — результаты

Марк Маркес выиграл спринт Гран-при Бразилии, Хорхе Мартин — третий
Действующий чемпион мира, а также пилот «Дукати» испанец Марк Маркес одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе сезона MotoGP — Гран-при Бразилии. Второе место занял итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»). Тройку сильнейших замкнул представитель Испании Хорхе Мартин («Априлья»).

MotoGP 2026. Этап 2, Гояния, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
21 марта 2026, суббота. 22:20 МСК
Результаты спринта:

1. Марк Маркес («Дукати») — 19:41.982.
2. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.213.
3. Хорхе Мартин («Априлья») +3.587.
4. Марко Бедзекки («Априлья») +4.061.
5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +4.994.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +7.728.
7. Алекс Маркес («Дукати») +8.153.
8. Франческо Баньяя («Дукати») +8.342.
9. Педро Акоста («КТМ») +9.096.
10. Диого Морейра («Хонда») +10.329.

Материалы по теме
Пьер Гасли стал совладельцем команды MotoGP, связанной с «Ред Булл»
