Марк Маркес выиграл спринт Гран-при Бразилии, Хорхе Мартин — третий

Действующий чемпион мира, а также пилот «Дукати» испанец Марк Маркес одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе сезона MotoGP — Гран-при Бразилии. Второе место занял итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»). Тройку сильнейших замкнул представитель Испании Хорхе Мартин («Априлья»).

Результаты спринта:

1. Марк Маркес («Дукати») — 19:41.982.

2. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.213.

3. Хорхе Мартин («Априлья») +3.587.

4. Марко Бедзекки («Априлья») +4.061.

5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +4.994.

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +7.728.

7. Алекс Маркес («Дукати») +8.153.

8. Франческо Баньяя («Дукати») +8.342.

9. Педро Акоста («КТМ») +9.096.

10. Диого Морейра («Хонда») +10.329.