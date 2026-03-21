Марк Маркес выиграл спринт Гран-при Бразилии, Хорхе Мартин — третий
Поделиться
Действующий чемпион мира, а также пилот «Дукати» испанец Марк Маркес одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе сезона MotoGP — Гран-при Бразилии. Второе место занял итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»). Тройку сильнейших замкнул представитель Испании Хорхе Мартин («Априлья»).
MotoGP 2026. Этап 2, Гояния, Бразилия
Гран-при Бразилии. Спринт
21 марта 2026, суббота. 22:20 МСК
Окончено
Результаты спринта:
1. Марк Маркес («Дукати») — 19:41.982.
2. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.213.
3. Хорхе Мартин («Априлья») +3.587.
4. Марко Бедзекки («Априлья») +4.061.
5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +4.994.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +7.728.
7. Алекс Маркес («Дукати») +8.153.
8. Франческо Баньяя («Дукати») +8.342.
9. Педро Акоста («КТМ») +9.096.
10. Диого Морейра («Хонда») +10.329.
Комментарии
- 21 марта 2026
-
23:03
-
22:30
-
21:17
-
20:13
-
19:08
-
18:46
-
18:10
-
17:35
-
16:35
-
16:24
-
15:53
-
15:41
-
14:26
-
13:52
-
13:45
-
13:20
-
12:59
-
12:26
-
11:56
-
11:28
-
10:56
-
10:37
-
10:25
-
09:50
-
00:50
-
00:33
- 20 марта 2026
-
23:54
-
23:35
-
22:59
-
22:29
-
21:59
-
21:45
-
20:57
-
20:39
-
20:27