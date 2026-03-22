В «Мерседесе» прокомментировали дисквалификацию экипажа Ферстаппена

Пресс-служба «Мерседеса» выпустила заявление насчёт дисквалификации экипажа четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена, выступающего за собственную команду Verstappen Racing, по итогам гонки на этапе NLS2 (Nürburgring Langstrecken-Serie) из-за нарушения лимита шин.

Согласно официальной информации, ошибка с количеством комплектов была допущена во время квалификации, когда были тренировки смены пилотов и резины.

«Уикенд на трассе «Нордшляйфе», который мы не скоро забудем: отличные гонки, невероятная атмосфера. Ошибка, совершённая за спиной, привела к дисквалификации, что стало очень болезненным. На трассе всё должно было идти как по маслу. Теперь мы сосредоточились на анализе, учёте опыта и подготовке к предстоящей круглосуточной гонке», — прокомментировал дисквалификацию экипажа представитель «Мерседеса» Штефан Вендль.