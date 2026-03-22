«Его мнение чрезвычайно важно». Буэми — о критике Ферстаппена в адрес регламента Ф-1

«Его мнение чрезвычайно важно». Буэми — о критике Ферстаппена в адрес регламента Ф-1
Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми высказался в защиту Макса Ферстаппена («Ред Булл»), критикующего технический регламент «Королевских гонок».

«Я думаю, он добился достаточно, чтобы иметь возможность высказывать своё мнение, и я считаю, что его мнение чрезвычайно важно. С регламентом сейчас так, как есть, и мы просто будем стараться помочь ситуации, чем можем, и дать ему отличную машину.

Но в конечном счёте я не могу не согласиться с тем, что он говорит. Я долгое время в Формуле-E, и есть вещи, которые довольно похожи, что-то, на мой взгляд, лучше, а что-то, возможно, немного хуже. Но по итогу всё так, как он сказал. Он будет пилотировать машину так хорошо, как сможет, будь то тележка или машина. Ты выкладываешься по максимуму, и всё», — приводит слова Буэми издание RacingNews365.

«Они в плохом положении». Ф-Е отреагировала на критику Ф-1 со стороны Ферстаппена
Комментарии
