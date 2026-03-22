«Непросто исправить». Лоусон — о проблемах регламента Формулы-1 в сезоне-2026

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон из команды «Рейсинг Буллз» высказался о проблемах технического регламента Формулы-1 в сезоне-2026.

«Это не просто. Я понятия не имею. Есть много вещей, с которыми мы сталкиваемся во время гонки. SLM в скоростных зонах, где мы поворачиваем, — это тоже одна из проблем. Пытаться так гоняться может быть довольно рискованно.

Разница в скорости в конце прямых, когда машины заряжаются и при этом во время обгона они не заряжаются… есть много вещей, которые мы изучаем. Есть много вещей, которые непросто исправить. Так что сейчас мы все с этим сталкиваемся», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.