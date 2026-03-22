Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр оценил работу с Хэмилтоном в «Феррари» на второй год Льюиса в команде
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр оценил работу с семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном на второй год пребывания британца в итальянском коллективе.

«Честно говоря, второй год всегда намного легче, потому что ты уже являешься полноценной частью проекта. С самого начала, с середины 2025 года, когда мы начали подготовку к 2026-му, он был задействован в работе на симуляторе. Он также чувствует себя намного более вовлечённым в проект, чем год назад. Ведь когда он присоединился к команде в январе, машина уже была готова.

Теперь он знает всех в команде немного лучше, отношения становятся всё лучше и лучше. Ему также проще общаться с людьми и работать со всеми. Шаг за шагом мы должны добиваться постепенных улучшений, потому что именно так мы сможем сократить отставание», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android