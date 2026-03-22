Пиастри нашёл совпадение своего схода на ГП Австралии со сходом Квята из сезона-2015

24-летний австралийский гонщик Оскар Пиастри, выступающий за команду Формулы-1 «Макларен», нашёл совпадение своего схода на установочном круге Гран-при Австралии — 2025 со сходом Даниила Квята перед гонкой в Мельбурне в 2015-м в составе «Ред Булл».

«Думаю, у него [Квята] тогда сломалась машина по дороге к стартовой решётке, но да, результат тот же. К сожалению, я не успел познакомиться с ребёнком, который должен был подавать сигнал к старту. Но я связался с ним и отправил ему видео. Но да, странное совпадение, что 11 лет спустя всё повторилось», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.