Основатель Ф-Е: основная сила того, что видим в регламенте Ф-1, — заслуга Тото Вольфа

Основатель Ф-Е: основная сила того, что видим в регламенте Ф-1, — заслуга Тото Вольфа
Основатель Формулы-Е Алехандро Агаг высказался о влиянии руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа на новый технический регламент Формулы-1.

«Когда «Мерседес» покинул нас, это было потому, что они хотели взять то, что существовало в Формуле-E, и перенести это в Формулу-1. Основная сила того, что мы видим в нынешнем регламенте Формулы-1, — это заслуга «Мерседеса» и Тото Вольфа.

Итак, Тото был в Формуле-Е, он увидел, что у нас есть, и сказал: «Я перенесу это в Формулу-1 и, по сути, объединю Формулу-1 и Формулу-E». И поскольку это была его идея, у него теперь есть преимущество, которое очевидно в отрыве от остальных.

Я не думаю, что это хорошо для Формулы-1. Их чемпионат должен вернуться к большему количеству ДВС, к двигателям V8, к большему шуму… и оставить Формулу-E в качестве полностью электрического чемпионата. Сейчас он находится где-то посередине — ни то ни другое», — приводит слова Агага Marca.

