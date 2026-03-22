«Если ты сапожник, то занимайся сапогами». Монтойя — о навыках руководителя у Ньюи

50-летний колумбийский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя оценил навыки лидера у именитого конструктора и нынешнего руководителя команды «Астон Мартин» Эдриана Ньюи.

«Я не знаю, как сказать эту поговорку на испанском, но, в принципе, если ты сапожник, то занимайся сапогами. Да, и я думаю, что это случай Эдриана. Сможет ли он руководить? Вероятно. Но я думаю, что Эдриан — технический парень, а не политический.

И я думаю, что для руководителя команды нужно быть очень мудрым и очень политичным. Я думаю, именно поэтому Тото [Вольф] имеет так много успехов — он управляет всем», — приводит слова Монтойи издание RacingNews365.

Материалы по теме
Основатель Ф-Е: основная сила того, что видим в регламенте Ф-1, — заслуга Тото Вольфа
Комментарии
