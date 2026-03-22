Команда Ферстаппена кратко отреагировала на дисквалификацию в гонке на «Нюрбургринге»

Команда «Ферстаппен Рейсинг», принадлежащая 28-летнему гонщику и четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену («Ред Булл») выпустила короткое сообщение после дисквалификации экипажа с нидерландцем по итогам гонки на «Нюрбургринге», где они финишировали первыми.

«Тяжёлый исход, но мы двигаемся дальше. Многое вынесли из уикенда, и есть много поводов смотреть вперёд», — говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, причина дисквалификации в том, что команда Макса нарушила лимит шин, разрешённых для использования, и использовала семь комплектов вместо шести. Предположительно, ошибка была допущена во время квалификации.