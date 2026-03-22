Даниил Квят и Никита Бедрин в топ-4 утренней сессии тестов новичков Формулы-Е в Мадриде

В воскресенье, 22 марта, в Мадриде на автодроме «Харама» проходят тесты новичков Формулы-Е, в которых приняли участие сразу два российских пилота — 31-летний Даниил Квят и 20-летний Никита Бедрин.

Дуэт российских пилотов выступает в Испании за команду DS Penske.

Результаты утренней сессии тестов новичков Формулы-Е в Мадриде:

1. Теофиль Наэль (Mahindra Racing) — 1:29.216.

2. Куш Майни (Mahindra Racing) +0.206.

3. Никита Бедрин (DS Penske) +0.412.

4. Даниил Квят (DS Penske) +0.740.

5. Зак О'Салливан (Envision Racing) +0.809.

6. Тео Пуршер (Citroën Racing) +0.959.

7. Айханджан Гювен (Porsche FE Team) +1.182.

8. Эбби Пуллинг (Nissan FE Team) +1.541.

9. Рихард Версхор (Lola Yamaha ABT FE Team) +1.799.

10. Фредди Слэйтер (Andretti FE) +1.885.