Даниил Квят и Никита Бедрин в топ-4 утренней сессии тестов новичков Формулы-Е в Мадриде

В воскресенье, 22 марта, в Мадриде на автодроме «Харама» проходят тесты новичков Формулы-Е, в которых приняли участие сразу два российских пилота — 31-летний Даниил Квят и 20-летний Никита Бедрин.
Дуэт российских пилотов выступает в Испании за команду DS Penske.
Результаты утренней сессии тестов новичков Формулы-Е в Мадриде:
1. Теофиль Наэль (Mahindra Racing) — 1:29.216.
2. Куш Майни (Mahindra Racing) +0.206.
3. Никита Бедрин (DS Penske) +0.412.
4. Даниил Квят (DS Penske) +0.740.
5. Зак О'Салливан (Envision Racing) +0.809.
6. Тео Пуршер (Citroën Racing) +0.959.
7. Айханджан Гювен (Porsche FE Team) +1.182.
8. Эбби Пуллинг (Nissan FE Team) +1.541.
9. Рихард Версхор (Lola Yamaha ABT FE Team) +1.799.
10. Фредди Слэйтер (Andretti FE) +1.885.