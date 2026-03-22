Вольф — о планах «Мерседеса» на долю в «Альпин»: не хотим создавать младшую команду

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что команда участвует в переговорах о покупке доли в «Альпин» (24%), принадлежащей фонду Otro Capital.

«Я как акционер «Уильямса» прекрасно понимаю, что ни за что не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мои дела или указывал мне, как поступать в вопросах выбора гонщика или принятия других важных решений.

«Мерседес» не заинтересован в создании младшей команды, и я тоже ни за что не хочу её иметь. Это совершенно не входит в планы «Мерседеса», и на этом всё», — приводит слова Вольфа L’Équipe.

По информации издания, сумма сделки может составить около $ 450 млн. Конкурентом «Мерседеса» выступает экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, который также претендует на этот пакет акций. Советник «Альпин» Флавио Бриаторе ранее подтвердил интерес со стороны нескольких инвесторов.