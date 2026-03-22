Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Главная Авто Новости

«Это была моя ошибка». Перес взял на себя вину за столкновение с Боттасом в Китае

Комментарии

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес взял на себя ответственность за столкновение с напарником Валттери Боттасом на первом круге Гран-при Китая.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Это была полностью моя ошибка. Я увидел пространство и попытался пройти, но, очевидно, если посмотреть повнимательнее, Валттери некуда было деваться. К сожалению, это стоило мне гонки — я развернулся и потерял много времени. К счастью, смог вернуться в пелотон.

Я думаю, именно так и должно быть, когда между напарниками нет плохих намерений. Важно сразу извиниться и признать ошибку. Иногда это случается, и я рад, что Валттери смог финишировать», — приводит слова Переса издание Autoracer.

На первом круге Гран-при Китая на выходе из третьего поворота Перес попытался атаковать Боттаса, задел поребрик и врезался в напарника. Мексиканца развернуло, машина Боттаса получила повреждение днища. Оба пилота сумели продолжить гонку и финишировали на 13-м и 15-м местах соответственно.

