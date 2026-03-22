«Это была моя ошибка». Перес взял на себя вину за столкновение с Боттасом в Китае

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес взял на себя ответственность за столкновение с напарником Валттери Боттасом на первом круге Гран-при Китая.
«Это была полностью моя ошибка. Я увидел пространство и попытался пройти, но, очевидно, если посмотреть повнимательнее, Валттери некуда было деваться. К сожалению, это стоило мне гонки — я развернулся и потерял много времени. К счастью, смог вернуться в пелотон.
Я думаю, именно так и должно быть, когда между напарниками нет плохих намерений. Важно сразу извиниться и признать ошибку. Иногда это случается, и я рад, что Валттери смог финишировать», — приводит слова Переса издание Autoracer.
На первом круге Гран-при Китая на выходе из третьего поворота Перес попытался атаковать Боттаса, задел поребрик и врезался в напарника. Мексиканца развернуло, машина Боттаса получила повреждение днища. Оба пилота сумели продолжить гонку и финишировали на 13-м и 15-м местах соответственно.
- 22 марта 2026
