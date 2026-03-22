Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Никита Бедрин показал лучшее время в вечерней части тестов новичков Формулы-E. Квят — 14-й

Комментарии

В воскресенье, 22 марта, в Мадриде на автодроме «Харама» завершились тесты новичков Формулы-E. 20-летний Никита Бедрин показал лучший результат в вечерней сессии — 1:29.250. Даниил Квят стал 14-м, уступив более двух секунд. Дуэт российских пилотов выступает в Испании за команду DS Penske.

Результаты сессии тестов новичков Формулы-Е в Мадриде:

1. Никита Бедрин (DS Penske) — 1:29.250.
2. Куш Майни (Mahindra Racing) +0.080.
3. Теофиль Наэль (Mahindra Racing) +0.168.
4. Виктор Мартинс (Nissan FE Team) +0.638.
5. Тео Пуршер (Citroën Racing) +1.080.
6. Фредди Слэйтер (Andretti FE) +1.140.
7. Зак О'Салливан (Envision Racing) +1.181.
8. Каллум Войзен (Andretti FE) +1.276.
9. Эбби Пуллинг (Nissan FE Team) +1.458.
10. Йозуа Дюрксен (Citroën Racing) +1.506.
...
14. Даниил Квят (DS Penske) +2.501.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android