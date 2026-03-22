Карлос Сайнс: у меня в голове есть идеал Ф-1, и нынешняя версия очень далека от него

Карлос Сайнс: у меня в голове есть идеал Ф-1, и нынешняя версия очень далека от него
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс раскритиковал новые правила Формулы-1 по части силовых установок и их сложности после того, как на Гран-при Китая не смогли стартовать четыре машины, включая оба «Макларена».

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:15.607
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+5.515
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+25.267

«Я думаю, что отсутствие на стартовой решётке двух болидов «Макларена», одного «Уильямса» и одного «Ауди» показывает, насколько мы усложняем себе жизнь, разрабатывая сверхсложные двигатели с чрезвычайно сложным программным обеспечением и системой использования аккумуляторов.

Я по-прежнему считаю, что это не очень хорошо. Конечно, разработка двигателей по-прежнему лежит на командах, но когда правила настолько жёсткие и ограничивающие, очень сложно создать что-то надёжное, потому что это чрезвычайно сложно для всех.

И я не знаю — у меня в голове есть идеал Формулы-1, какой она должна быть, и нынешняя версия, безусловно, очень далека от него. В то же время я надеюсь, что развитие и доработка регламента улучшат ситуацию в ближайшем будущем», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

Материалы по теме
10 лет назад второй номер «Мерседеса» победил фаворита. Получится ли теперь у Антонелли?
10 лет назад второй номер «Мерседеса» победил фаворита. Получится ли теперь у Антонелли?
