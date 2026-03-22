Деймон Хилл поделился слухами о будущем Макса Ферстаппена

Бывший чемпион Формулы-1 Деймон Хилл поделился слухами о будущем четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я слышал некоторые слухи о том, что Ферстаппен сейчас не очень доволен в «Ред Булл». Он перейдёт в «Мерседес», а уйти придётся Джорджу Расселлу. Даже если Джордж выиграет чемпионат мира, он всегда был лишь временным решением», — заявил Хилл в подкасте Stay on Track.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года, но, по информации СМИ, содержит пункты о досрочном расторжении. В эти выходные нидерландец выступал за Mercedes-AMG GT3 в гонке NLS2 на «Нюрбургринге», где одержал победу вместе с Даниэлем Хункадельей и Жюлем Гуноном, однако позже экипаж был дисквалифицирован из-за нарушения технического регламента.