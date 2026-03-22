Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бедзекки одержал победу на ГП Бразилии MotoGP, Марк Маркес — четвёртый, Акоста — седьмой
Комментарии

Пилот «Априльи» Марко Бедзекки выиграл Гран-при Бразилии, став лидером чемпионата MotoGP. Итальянец финишировал первым на автодроме имени Айртона Сенны в Гоянии, опередив напарника Хорхе Мартина, который принёс команде дубль.

MotoGP 2026. Этап 2, Гояния, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка
22 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
Бедзекки захватил лидерство на старте со второго места, опередив Фабио Ди Джаннантонио, стартовавшего с поул-позиции. После того как Ди Джаннантонио и Марк Маркес начали борьбу между собой, Мартин обогнал обоих и вышел на второе место. Бедзекки финишировал с преимуществом 3,2 секунды, одержав четвёртую победу подряд в основных гонках (две в конце 2025 года и две в 2026-м).

Третье место занял Ди Джаннантонио из VR46, опередивший Марка Маркеса на последних кругах. Предыдущий лидер чемпионата Педро Акоста из «КТМ» финишировал седьмым. Чемпион мира Франческо Баньяя сошёл после падения.

Гонка была сокращена с 31 до 23 кругов за пять минут до старта из-за деградации трассы.

MotoGP. Гран-при Бразилии. Результаты гонки:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 30:19.760.
2. Хорхе Мартин («Априлья») +3.231.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +3.780.
4. Марк Маркес («Дукати») +4.089.
5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +8.403.
6. Алекс Маркес («Дукати») +8.918.
7. Педро Акоста («КТМ») +10.687.
8. Фермин Альдегер («Дукати») +11.359.
9. Жоанн Зарко («Хонда») +12.907.
10. Рауль Фернандес («Априлья») +16.370.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android