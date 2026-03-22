Бедзекки одержал победу на ГП Бразилии MotoGP, Марк Маркес — четвёртый, Акоста — седьмой

Пилот «Априльи» Марко Бедзекки выиграл Гран-при Бразилии, став лидером чемпионата MotoGP. Итальянец финишировал первым на автодроме имени Айртона Сенны в Гоянии, опередив напарника Хорхе Мартина, который принёс команде дубль.

Бедзекки захватил лидерство на старте со второго места, опередив Фабио Ди Джаннантонио, стартовавшего с поул-позиции. После того как Ди Джаннантонио и Марк Маркес начали борьбу между собой, Мартин обогнал обоих и вышел на второе место. Бедзекки финишировал с преимуществом 3,2 секунды, одержав четвёртую победу подряд в основных гонках (две в конце 2025 года и две в 2026-м).

Третье место занял Ди Джаннантонио из VR46, опередивший Марка Маркеса на последних кругах. Предыдущий лидер чемпионата Педро Акоста из «КТМ» финишировал седьмым. Чемпион мира Франческо Баньяя сошёл после падения.

Гонка была сокращена с 31 до 23 кругов за пять минут до старта из-за деградации трассы.

MotoGP. Гран-при Бразилии. Результаты гонки:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 30:19.760.

2. Хорхе Мартин («Априлья») +3.231.

3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +3.780.

4. Марк Маркес («Дукати») +4.089.

5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +8.403.

6. Алекс Маркес («Дукати») +8.918.

7. Педро Акоста («КТМ») +10.687.

8. Фермин Альдегер («Дукати») +11.359.

9. Жоанн Зарко («Хонда») +12.907.

10. Рауль Фернандес («Априлья») +16.370.