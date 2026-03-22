Штайнер раскритиковал Вольфа за радиообращение к Антонелли после победы на ГП Китая

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер раскритиковал руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа за радиопереговоры с Андреа Кими Антонелли сразу после победы итальянца на Гран-при Китая.
После финиша Вольф сказал Антонелли: «Слишком молод. Не надо было ставить его в «Мерседес». Отдайте в маленькую команду. Ему нужен опыт, посмотрите на его ошибки. Вот так, Кими. Победа».
«Это была чистой воды самореклама. Это было что-то вроде: «Убедитесь, что все знают, что я не сделал ничего плохого». А Тото в этом не нуждался. Но я думаю, у него тут есть небольшой комплекс. В смысле, парень же выиграл. Тебе не нужно это сейчас объяснять, Тото. Все в это верят. Это видно, это чувствуется, это слышно. Не нужно всем говорить: «Да, потому что все во мне сомневались». И, в конце концов, это сделал Кими, а не Тото. Мы всегда должны уважать и это тоже», — сказал Штайнер в подкасте The Red Flags.
- 23 марта 2026
