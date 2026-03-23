Баттон — о болиде «Астон Мартин»: завидую Строллу и Алонсо. Я бы с радостью сел за руль

Посол «Астон Мартин» и чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон признался, что завидует Лэнсу Строллу и Фернандо Алонсо, которые в этом сезоне пилотируют машину, разработанную Эдрианом Ньюи.

«Я бы с радостью сел за руль одной из машин нового поколения, особенно разработанной Эдрианом Ньюи. Я много лет гонялся против его болидов и всегда задавался вопросом, каково это — работать с ним. Думаю, можно сказать, что я немного завидую Лэнсу и Фернандо в этом смысле.

Наблюдать за работой Эдриана вблизи — это увлекательно. Он очень старомоден: блокнот в руке, набрасывает идеи на кульмане. Но именно это делает его мастером. И да, я пытался заглянуть в его блокнот. Он это заметил», — написал Баттон в своей колонке на сайте команды.

