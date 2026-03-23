Пилот команды Майкла Джордана одержал четвёртую в сезоне победу в NASCAR Cup Series

Тайлер Реддик, пилот команды 23XI Racing, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану, выиграл гонку Goodyear 400 — шестой этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на легендарном овале «Дарлингтон Рейсвей». Для Реддика это 12-я победа в карьере и уже четвёртая в этом году. Ранее Тайлер установил рекорд NASCAR, выиграв три первые гонки сезона.

Реддик стартовал с поул-позиции и лидировал на первом отрезке гонки, однако затем столкнулся с рядом технических проблем — барахлили аккумулятор и тормоза, а также отказала система охлаждения комбинезона — и откатился в середину пелотона. Тем не менее на протяжении всей гонки Тайлер был одним из быстрейших пилотов на трассе, вернулся в группу лидеров, а когда до конца заезда оставалось чуть менее 30 кругов, обогнал Брэда Кезеловски.

Третье место занял Райан Блейни, четвёртым финишировал Карсон Хосевар, а топ-5 замкнул Остин Синдрик, опередивший Тая Гиббса, Даниэля Суареса и Уильяма Байрона.

NASCAR Cup Series. Goodyear 400 (топ-10):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 293 кругов.

2. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +5.8 сек.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +11.3.

4. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +12.9.

5. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +16.4.

6. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +19.1.

7. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») +19.3.

8. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +19.4.

9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +20.4.

10. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») +22.5.

Тайлер Реддик продолжает лидировать в общем зачёте, а его отрыв от ближайшего преследователя вырос до 95 очков. Тем временем на вторую позицию, опередив Буббу Уолласа, вышел Райан Блейни. В борьбе за места в «Чейзе» Даниэль Суарес выбил из топ-16 своего партнёра по команде Spire Motorsports Майкла Макдауэлла.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 325 очков.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 230.

3. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 205.

4. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 203.

5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 194.

6. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 191.

7. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 188.

8. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 182.

9. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 182.

10. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 176.

11. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 173.

12. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 154.

13. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 151.

14. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 150.

15. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 140.

16. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 139.

17. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 139.

18. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 124.

19. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») — 123.

20. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 115.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Cook Out 400 — пройдёт 29 марта на шорт-треке «Мартинсвилл Спидвей».