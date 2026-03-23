Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер заявил, что новые болиды лишили его главного преимущества

Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему в машинах нового регламента больше нельзя атаковать на пределе в квалификации.

«Во многом всё упирается в понимание этих новых машин. В квалификации они ведут себя очень странно, потому что раньше одной из моих сильных сторон было то, что в третьем сегменте я шёл на серьёзный риск, чтобы выжать максимум. А теперь, если так делать, ты начинаешь сбивать работу силовой установки и теряешь гораздо больше, чем можешь отыграть.

Теперь важнее стабильность. В Китае у меня было ощущение, что я просто поймал ритм от первого сегмента до третьего. В самой машине это менее захватывающе, потому что ты не можешь атаковать так, как хочешь. В итоге это сработало, потому что я оказался ближе к тем, кто впереди. Но это не был какой-то сумасшедший круг, такого сейчас уже просто не добиться», – приводит слова Леклера RacingNews365.

Материалы по теме
Бодрый Гран-при Китая: первая победа Антонелли и первый подиум Хэмилтона в «Феррари»!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android