«Мы будем выигрывать гонки». Браун — после двойного невыхода на старт в Китае

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун обратился с мотивационной речью к команде после неудачного Гран-при Китая, где оба пилота не смогли выйти на старт.

«У нас два лучших гонщика в мире, у нас лучшая команда в мире, у нас лучшая культура внутри команды. Так что просто едем в Японию, выходим на трассу и работаем. Каждый продолжит делать своё дело, и я жду того момента, когда мы начнём выигрывать гонки.

Гарантирую вам: когда мы одержим следующую победу, а это случится скорее рано, чем поздно, мы не будем думать ни о графиках скорости, ни о батареях, ни о чём подобном. Мы будем выигрывать Гран-при», – приводит слова Брауна издание GPBlog.

В текущем сезоне «Макларен» занимает третье место с 16 очками. Лидирует в Кубке конструкторов «Мерседес», у которого 98 очков.

